В 2025 году LADA Niva будет оснащаться новым мотором

В ближайшем будущем предприятие "АВТОВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей серии LADA Niva с использованием нового двигателя. Согласно информации, его мощность достигнет 90 лошадиных сил. Эту новость распространило издание "Российская газета". Первоначально данный двигатель будет устанавливаться на модели Niva Travel, а в последствии - на Niva Legend.

Также стало известно, что данный силовой агрегат будет оснащен 8-клапанной конфигурацией. Напомним, что ранее Дмитрий Костромин, занимающий должность вице-президента "АВТОВАЗа" по продажам и маркетингу, заявлял о том, что объем нового двигателя для Niva составит 1,8 литра.

По предварительным данным, данный двигатель может быть аналогичен агрегату, который использовала компания "Супер-Авто". В случае подтверждения этой информации, крутящий момент составит 151 Ньютона-метр. Увеличение рабочего объема мотора позволит более полно раскрыть потенциал тяги на более высоких передачах.

Напомним, что на данный момент обе модели "нива" оснащены мотором объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По информации агентства "АВТОСТАТ", внедорожники LADA Niva Legend и Niva Travel входят в топ-10 самых популярных автомобилей в России. Так, за 11 месяцев 2024 года было продано 45 818 и 43 228 единиц соответственно.