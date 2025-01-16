В 2025 году АВТОВАЗ планирует выпустить 15 новых моделей.

В ходе проведенной пресс-конференции в Москве 15 января, глава компании АВТОВАЗ Максим Соколов поделился планами на 2025 год, касающимися дальнейшего развития автомобильного бренда LADA. Помимо модернизации уже имеющихся моделей, также заявлено о выходе на рынок новых автомобилей и версий.

Всего на ближайшие годы планируется выпустить 15 инноваций, но будут озвучены лишь некоторые из них. Согласно информации портала Motor.ru, одной из первых новинок, запланированных на 27 января, станет начало производства автомобилей LADA Vesta с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В летний период модель Niva Sport получит специальную версию под названием "Шелковый путь" в честь известного ралли-марафона.

Еще одним значимым событием для компании АВТОВАЗ в 2025 году будет начало продаж спортивных версий моделей Vesta Sport и Niva Sport. Кроме того, заявлено о расширении ассортимента силовых агрегатов как для "неспортивных" моделей Niva и Vesta в текущем году.