Рекордное количество новых электромобилей было продано в России в 2024 году

По информации агентства "АВТОСТАТ", за прошлый год в России было продано 17 805 новых электрокаров. Этот результат превышает уровень 2023 года на 26,4% и стал рекордным.

Однако эксперты отмечают, что темпы роста российского рынка электромобилей значительно снизились. Если в 2023 году продажи выросли в 4,7 раза, то в 2024 году доля электрокаров сократилась с 1,3% до 1,1%.

Лидером продаж электромобилей в России второй год подряд остается китайский бренд Zeekr, неофициально представленный на рынке. За 2024 год было продано 7 623 электромобиля этого производителя, что составляет около 43% от общего объема. На втором и третьем местах находятся российские "Москвич" (1 796 шт.) и Evolute (1 226 шт.) соответственно. Их доля составляет 10% и 7%.

Важно отметить, что у "Москвича" продажи выросли в 3,1 раза, в то время как у Evolute они упали примерно на 40%. В ТОП-5 также вошли Volkswagen (1 012 шт.; -49%) и Avatr (690 шт.; рост в 2,3 раза).

Самой популярной моделью стал электрокроссовер 001 от Zeekr, который разошелся в количестве 5 028 штук, что составляет 28% от общего объема. На втором месте - электрокроссовер "Москвич 3е" (1 796 шт.). Также в топ-5 вошли Zeekr X (1 407 шт.), Evolute i-PRO (781 шт.) и Zeekr 009 (713 шт.).