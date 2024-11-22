Больше 100 новых моделей автомобилей появится на российском рынке в 2024 году

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели исследование, посвященное новым автомобилям, которые появились на российском рынке в 2024 году. Согласно предварительным данным, на данный момент насчитывается более 100 новинок, из которых более 15 – это электрические автомобили.

Некоторые китайские бренды, такие как BYD, Zeekr и новый бренд eπ от Dongfeng, пока не дебютировали на российском рынке, хотя изначально планировали это сделать. Тем не менее, другие производители внезапно выпустили свои автомобили без шума и предварительного анонса.

Среди новых марок, появившихся на российском рынке в 2024 году из Китая, стоит выделить Avatr, Oting, VGV, KNEWSTAR, Soueast, M-Hero, MG, WEY, Seres Aito, Lynk & Co. К концу года к ним может присоединиться еще один бренд – Exlantix. Среди других марок, не относящихся к Китаю, можно выделить XCITE, Solaris, и «Амберавто».

Также к концу года ожидается выход на российский рынок корейского бренда KGM (возможно, в первом квартале 2025 года) и иранской компании Iran Khodro. Представитель Iran Khodro в России заявил в октябре, что компания находится на заключительной стадии процесса получения Одобрения типа транспортного средства на свои модели.

Специалисты уточнили, что в этом году на российском рынке уже представлено более 100 новых моделей, включая те, что еще появятся к концу 2024 года. Например, Haval выпустила 5 новых моделей, в том числе обновленный Jolion, H3, H9, а также рестайлинговые H5 и F7. Также 5 новинок представила Geely, среди которых Preface, Сityray, Atlas нового поколения, обновленный Monjaro и рестайлинговый Okavango. Chery также представила 3 новые модели – Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 4 нового поколения и начала прием заказов на Tiggo 9.

Кроме того, Dongfeng представила три новых модели под брендом DFSK – 500, ix5, ix7. Бренд премиум-класса TANK выпустил на российский рынок внедорожник 700. Changan обновила кроссовер CS75 Plus, начав продажи третьего поколения. GAC привезла в Россию модели М8 и GS3. OMODA заключит год обновленными кроссоверами С5. Помимо перечисленных, на российском рынке в 2024 году появились автомобили других производителей, таких как BAIC, JAC, JAECOO, Foton, Hongqi, Haima, EXEED, Belgee и другие.