В 2011 году Алонсо не позволили подвезти Папу Римского

Журналисты издания Racingnews365 напомнили о необычном случае, который произошёл в 2011 году, когда представители Ватикана отказались разрешить Фернандо Алонсо сесть за руль автомобиля, на котором Папа Бенедикт XVI проехал по улицам Мадрида.

Как отмечается, инициатива принадлежала координатору поездки Яго де ла Сьерве. На тот момент Алонсо выступал за команду Ferrari и был одним из самых популярных спортсменов Испании. Приезд Папы в Мадрид на Всемирный день молодежи создавал идеальные условия для подобного события. Однако, несмотря на все обстоятельства, представители Ватикана решили не нарушать установленный протокол.

В результате за руль папамобиля сел сотрудник национальной полиции. Яго де ла Сьерва рассказал: «В 2011-м мы задали вопрос, может ли Фернандо Алонсо управлять папамобилем. Они были возмущены и ответили: „Категорически нет!“»

Он добавил, что пытался убедить представителей Ватикана, аргументируя, что Алонсо опытный водитель, и Папе ничто не угрожает. Однако, по словам координатора, ему ответили, что за рулём должен быть только сотрудник национальной полиции, и в итоге именно так и поступили.