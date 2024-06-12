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Как действовать, если потерян ключ от машины вдали от дома: советы автомеханика

В комплекте с автомобилем владелец получает два ключа - рабочий и запасной. Но бывает, что оба ключа недоступны в нужный момент, чаще всего это происходит вдали от дома.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.06.2024, 06:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В комплекте с автомобилем владелец получает два ключа - рабочий и запасной. Но бывает, что оба ключа недоступны в нужный момент, чаще всего это происходит вдали от дома.

Автомеханик, в беседе с порталом Naavtotrasse, деликатно посоветовал, как поступить в подобной неприятной ситуации. Он не рекомендует бить стекло, так как, хоть и удастся попасть в салон автомобиля, но это не поможет запустить двигатель. Более логичным вариантом будет вызов эвакуатора. Если запасной ключ остался дома и дом находится недалеко, то это прекрасно. В случае отсутствия ключа дома, рекомендуется обратиться к дилеру, который сможет изготовить дубликат, пояснил эксперт.

Для подтверждения права собственности на автомобиль потребуется лишь. В настоящее время это стало проще, даже если документы остались в бардачке - ведь теперь есть электронные ПТС. Вариантом, кроме посещения дилера, может быть вызов специалиста на место. В этом случае водителю снова придется убедить, что машина принадлежит именно ему.

С машинами без дополнительных систем безопасности, особенно старыми, можно действовать грубее - вскрыть их и запустить двигатель без ключа.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российских заводах начали производить детали для автомобилей качественнее, чем за границей.

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