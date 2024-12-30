Массовая утечка данных: информация о 800 тысячах владельцев электрокаров оказалась в открытом доступе

Примерно 800 тыс. владельцев электромобилей в Европе, включая Германию и другие страны, столкнулись с утечкой своих данных из-за ошибки в программном обеспечении Cariad, созданном дочерней компанией автогиганта Volkswagen, сообщает ТАСС, ссылаясь на Der Spiegel.

По информации издания, в течение нескольких месяцев несколько терабайт информации, относящейся к приблизительно 800 тыс. электрокаров таких известных марок, как Volkswagen, Seat, Audi и Skoda, оказались уязвимыми в облачном хранилище Amazon. В частности, для 460 тыс. автомобилей точные координаты местоположения были доступны для общего ознакомления, что позволяло отслеживать перемещения владельцев.

Большая часть утечек данных затронула Германию, где информация о приблизительно 300 тыс. немецких водителях оказалась в открытом доступе. Кроме обычных автовладельцев, пострадали политики, бизнесмены и даже полиция Гамбурга со своими 35 патрульными автомобилями на платформе с электродвигателем.

Получив доступ к утекшим данным, включая подробные отчеты о перемещениях электрокаров, могли злоумышленники и разведчики. Тем не менее, разработчики уже устранили указанную проблему.