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Массовая утечка данных: информация о 800 тысячах владельцев электрокаров оказалась в открытом доступе

Утечка данных электромобилей в Европе: 800 тыс. владельцев под угрозой из-за ошибки Cariad. В подробностях утечки о местоположении автомобилей и возможных угрозах.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.12.2024, 09:43·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Примерно 800 тыс. владельцев электромобилей в Европе, включая Германию и другие страны, столкнулись с утечкой своих данных из-за ошибки в программном обеспечении Cariad, созданном дочерней компанией автогиганта Volkswagen, сообщает ТАСС, ссылаясь на Der Spiegel.

По информации издания, в течение нескольких месяцев несколько терабайт информации, относящейся к приблизительно 800 тыс. электрокаров таких известных марок, как Volkswagen, Seat, Audi и Skoda, оказались уязвимыми в облачном хранилище Amazon. В частности, для 460 тыс. автомобилей точные координаты местоположения были доступны для общего ознакомления, что позволяло отслеживать перемещения владельцев.

Большая часть утечек данных затронула Германию, где информация о приблизительно 300 тыс. немецких водителях оказалась в открытом доступе. Кроме обычных автовладельцев, пострадали политики, бизнесмены и даже полиция Гамбурга со своими 35 патрульными автомобилями на платформе с электродвигателем.

Получив доступ к утекшим данным, включая подробные отчеты о перемещениях электрокаров, могли злоумышленники и разведчики. Тем не менее, разработчики уже устранили указанную проблему.

Источник

Skoda (82)Volkswagen (158)Audi (91)Seat (7)Электромобили (274)

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