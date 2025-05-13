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Седаны Omoda S5 можно купить со скидкой в 320 тыс. рублей.

Седаны Omoda S5 2024 года подешевели в России: обзор модели, цены и характеристики. Минимальная цена, оснащение, объем багажника и технические особенности.
РедакцияР
Редакция
13.05.2025, 11:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России цены на седаны Omoda S5 2024 года образца снизились. Автомобиль появился у местных дилеров весной 2023 года. Его длина чуть больше 4,64 метра, а колесная база составляет 2,65 метра.

Клиренс достигает 16 сантиметров, что может не устроить многих владельцев в России. К недостаткам модели относят недостаточную шумоизоляцию, тонкий металл и не самую лучшую связку мотора с вариатором. Объем багажника составляет 482 литра.

За седан 2024 года в исполнении Classic с учетом максимальной скидки в 320 тысяч рублей придется отдать 1 809 900 рублей, сообщает портал «Тарантас.Ньюс».

Седан оснащается 113-сильным атмосферным двигателем объемом полтора литра, который работает в паре с вариатором и системой переднего привода.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о предварительных ценах на новый кроссовер Omoda C7 для российского рынка.

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