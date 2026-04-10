Успех OMODA и JAECOO в России: 100 000 проданных OMODA C5 и 2000 подписанных контрактов на J6 за первый месяц продаж

Фастбэк-кроссовер OMODA C5 дебютировал на российском рынке в 2022 году и быстро получил признание как экспертов, так и потребителей. В марте 2026 года в продажу поступило новое поколение OMODA C5. Экстерьер кроссовера унаследовал стиль флагмана С7, а комфорт вождения обеспечивает комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS. Улучшенная роботизированная трансмиссия увеличивает скорость реакции, а продвинутые системы антикоррозионной защиты обеспечивают стойкость кузова к любым погодным условиям.

Сделавшая выбор в пользу новейшего поколения кроссовера юбилейная покупательница OMODA C5, Валерия, приобрела автомобиль в дилерском центре «Макон Авто» в Твери. В подарок она получила сертификат на три бесплатных ТО. Для семьи Валерии это уже второй автомобиль бренда — ее муж владеет флагманским JAECOO J7.

«Я работаю в сфере фитнеса, у меня двое детей, мы ведем очень активный образ жизни, — делится впечатлениями Валерия. — Для меня было важно, чтобы машина была стильная и комфортная. Яркий дизайн, удобная мультимедийная система, максимально комфортный салон, фары, которые привлекают к себе внимание. Для меня было неожиданно стать 100 000-м покупателем, и хочется верить, что с приобретением новой OMODA C5 в моей жизни откроется новый этап, в котором мне и дальше будет сопутствовать удача».

В основе глобального успеха OMODA C5 лежит тонкое понимание потребностей аудитории на различных рынках и широкие возможности адаптации модели под запросы потребителей. Сегодня кроссовер представлен более чем в 60 странах, включая рынки с правосторонним движением. Автомобиль OMODA C5 уже стал идеальным спутником для 400 000 покупателей в разных точках мира. Выпуск нового поколения подчеркивает, что на этом бренд останавливаться не планирует.

9 апреля OMODA и JAECOO собрали в Москве более 300 друзей бренда, активных владельцев кроссоверов и медиаперсон, чтобы вместе отметить последние достижения. Для OMODA это новые рекорды и запуск нового поколения OMODA C5, для JAECOO — выход на рынок долгожданного кроссовера J6 и успешный старт продаж. За первый месяц было подписано более 2 000 контрактов на эту модель.

Кроссовер JAECOO J6 сочетает классический внедорожный силуэт с полностью независимой подвеской, дорожным просветом 176 мм и возможностью буксировки прицепа. Уникальной особенностью стал салон с международным сертификатом для комфорта животных от TÜV SÜD, отделанный износостойкими и гипоаллергенными материалами. Безопасность на уровне пяти звезд обеспечивается кузовом из высокопрочной стали и полным комплексом систем ADAS с камерой 540°.

В этот вечер под одной крышей гармонично соединились две вселенные OMODA и JAECOO: мир технологий и мир активного отдыха, образ будущего и настоящего. Гостей встречали антропоморфный робот с воплощенным ИИ, обладающий мимикрией и способностью передвигаться на двух ногах, робопёс, а также живые киногерои — собаки Пуля и Буга. Каждый присутствующий мог выбрать близкую ему стихию и погрузиться в неё, совершив удивительное путешествие в новую историю развития OMODA и JAECOO в России.

Андрей Чирков, операционный директор брендов OMODA и JAECOO в России: