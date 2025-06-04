Чем порадует вторичный рынок автомобилей в 2025 году?

Спрос на подержанные автомобили в России продолжает расти, что отмечают эксперты вторичного рынка. Однако, это лишь одно из явлений, которые сейчас актуальны. Они также выделяют более пристальное внимание официальных дилеров к этому сегменту, повышенные требования покупателей к состоянию машин, а также снижение спроса на подержанные автомобили определенных ценовых категорий и другие факторы. В ближайшее время состоится крупное мероприятие - форум автобизнеса "Used Cars Forum – 2025. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты", организованный агентством "АВТОСТАТ". Это уже девятая по счету встреча, которая пройдет 19 июня в Москве.

В рамках форума участников ожидают интересные обзоры с глубоким анализом от экспертов автобизнеса. Будут рассмотрены динамика рынка, тенденции и прогнозы. Особое внимание будет уделено дистрибьюторам и производителям, среди которых будет представлен обзор существующих программ, способствующих продаже подержанных автомобилей. Также будет рассказано о практике работы таких программ на примере ГК "Рольф".

На форуме также выступит известный эксперт в области "перекупов" - Гаджи Курбанов («Автохаб»), который поделится своими секретами успеха. Его выступление будет посвящено актуальным вопросам: "Как выжить в текущем рынке АСП? Стоит ли сейчас заниматься «пробегом»? Как «перекупы» «кормятся» на дилерах". В свою очередь, Эмилия Хмара («Бачата») поделится опытом работы с чатами в условиях кризиса и оптимизации персонала на примере кейса компании "Рольф Аэропорт".

Эксперты отмечают увеличение ввоза подержанных автомобилей из-за рубежа на фоне высокой ключевой ставки Центробанка и валютных колебаний. Константин Валиховский сфокусирует свое выступление на параллельном импорте, обсудив барьеры, риски и возможные способы их снижения.

Все перечисленное лишь малая часть того, что ожидает участников на форуме автобизнеса "Used Cars Forum – 2025. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты". Подробнее о мероприятии и регистрации можно узнать на его официальной странице: usedcars.autostat.ru.