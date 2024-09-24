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Цены на подержанные автомобили наконец снижаются

Цены на подержанные автомобили моделей от одного до пяти лет снизились на 4,7 процента в 2024 году. Эти подержанные автомобили также имеют меньший пробег. Цены остаются выше уровня до пандемии.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
24.09.2024, 21:12·3 мин
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Фото: Motor1.com

Цены на подержанные автомобили моделей от одного до пяти лет снизились на 4,7 процента в 2024 году.

Эти подержанные автомобили также имеют меньший пробег.

Цены остаются выше уровня до пандемии.

За последние несколько лет покупатели подержанных автомобилей часто сталкивались с постоянным ростом цен при посещении автосалонов. В то время как средняя цена на подержанный автомобиль остается значительно выше уровня до пандемии, новые данные показывают, что затраты снижаются. Наконец-то.

Новое исследование iSeeCars показывает, что средняя цена на подержанный автомобиль возрастом от одного до пяти лет снизилась на 4,7 процента с 2023 года и составила $32,672, что все еще на 40,1 процента выше среднего показателя 2019 года, равного $23,314. Однако покупатели подержанных автомобилей также выбирают транспортные средства с меньшим пробегом в среднем, который снизился на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом и составил 39,109 миль. По сути, люди платят меньше за большее количество.

МодельСредняя цена 2019 г.Средняя цена 2023 г.Средняя цена 2024 г.
Tesla Model 3$48,997$37,548$29,045
Jeep Grand Cherokee$27,394$34,107$30,956
Ram 1500$27,318$42,716$39,206
Ford Explorer$26,412$34,667$32,105
Chevrolet Equinox$17,883$22,611$20,942
Toyota Corolla$14,236$21,243$19,793
Subaru Outback$23,309$29,306$27,348
Honda Accord$18,595$26,578$24,817
Honda CR-V$20,643$28,325$26,455
Subaru Crosstrek$20,646$26,433$24,699

Снижение цен также связано с долей доступных подержанных автомобилей, цена которых не превышает $20,000. В 2023 году таких было всего один: Hyundai Elantra. Теперь есть еще две модели — Chevrolet Malibu и Toyota Corolla. Все три теперь имеют среднюю цену ниже $20,000, и это выгодно для потребителей.

Цены снизились на многие популярные модели с 2023 по 2024 год, такие как Jeep Grand Cherokee (-9,2 процента), Ford Explorer (-7,4 процента) и Subaru Outback (-6,7 процента), наряду с пробегом. У Honda Accord цены ниже $20,000 средний пробег снизился на 15,3 процента, с 93,858 до 79,513 миль, но он все еще выше, чем в 2019 году, когда средний пробег Accord ниже $20,000 составлял 41,836 миль в среднем.

Хотя цены и пробег начинают снижаться, они остаются далеко выше уровня до пандемии, и может потребоваться еще несколько лет, прежде чем рынок приблизится к состоянию 2019 года. Возможно, это никогда не произойдет, но по крайней мере движется в правильном направлении.

Посмотрите полное исследование по ссылке ниже.

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