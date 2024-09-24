Цены на подержанные автомобили наконец снижаются

Цены на подержанные автомобили моделей от одного до пяти лет снизились на 4,7 процента в 2024 году.
Эти подержанные автомобили также имеют меньший пробег.
Цены остаются выше уровня до пандемии.
За последние несколько лет покупатели подержанных автомобилей часто сталкивались с постоянным ростом цен при посещении автосалонов. В то время как средняя цена на подержанный автомобиль остается значительно выше уровня до пандемии, новые данные показывают, что затраты снижаются. Наконец-то.
Новое исследование iSeeCars показывает, что средняя цена на подержанный автомобиль возрастом от одного до пяти лет снизилась на 4,7 процента с 2023 года и составила $32,672, что все еще на 40,1 процента выше среднего показателя 2019 года, равного $23,314. Однако покупатели подержанных автомобилей также выбирают транспортные средства с меньшим пробегом в среднем, который снизился на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом и составил 39,109 миль. По сути, люди платят меньше за большее количество.
|Модель
|Средняя цена 2019 г.
|Средняя цена 2023 г.
|Средняя цена 2024 г.
|Tesla Model 3
|$48,997
|$37,548
|$29,045
|Jeep Grand Cherokee
|$27,394
|$34,107
|$30,956
|Ram 1500
|$27,318
|$42,716
|$39,206
|Ford Explorer
|$26,412
|$34,667
|$32,105
|Chevrolet Equinox
|$17,883
|$22,611
|$20,942
|Toyota Corolla
|$14,236
|$21,243
|$19,793
|Subaru Outback
|$23,309
|$29,306
|$27,348
|Honda Accord
|$18,595
|$26,578
|$24,817
|Honda CR-V
|$20,643
|$28,325
|$26,455
|Subaru Crosstrek
|$20,646
|$26,433
|$24,699
Снижение цен также связано с долей доступных подержанных автомобилей, цена которых не превышает $20,000. В 2023 году таких было всего один: Hyundai Elantra. Теперь есть еще две модели — Chevrolet Malibu и Toyota Corolla. Все три теперь имеют среднюю цену ниже $20,000, и это выгодно для потребителей.
Цены снизились на многие популярные модели с 2023 по 2024 год, такие как Jeep Grand Cherokee (-9,2 процента), Ford Explorer (-7,4 процента) и Subaru Outback (-6,7 процента), наряду с пробегом. У Honda Accord цены ниже $20,000 средний пробег снизился на 15,3 процента, с 93,858 до 79,513 миль, но он все еще выше, чем в 2019 году, когда средний пробег Accord ниже $20,000 составлял 41,836 миль в среднем.
Хотя цены и пробег начинают снижаться, они остаются далеко выше уровня до пандемии, и может потребоваться еще несколько лет, прежде чем рынок приблизится к состоянию 2019 года. Возможно, это никогда не произойдет, но по крайней мере движется в правильном направлении.
Посмотрите полное исследование по ссылке ниже.