"Компания 'Урал' начинает испытания водородного грузовика на Сахалине"

В России в настоящее время отсутствуют как серийное производство, так и инфраструктура для заправки водородных грузовиков. "Урал-Н2" будет проходить тщательные экспериментальные испытания на специальном полигоне для определения его практической жизнеспособности.

Эксперименты будут проведены с целью анализа эксплуатационных показателей грузовика, его энергоэффективности и общей стоимости владения в реальных условиях. Южно-Сахалинский университет разрабатывает комплексные протоколы испытаний водородных автомобилей и программы обучения персонала на основе результатов испытаний.

Администрация Южно-Сахалинска рассматривает возможность частичной замены муниципального автопарка на водородных грузовиках "Урал-Н2". Это свидетельствует о стремлении к интеграции водородных технологий в региональную инфраструктуру.

Автомобильный завод "Урал" планирует начать массовое производство грузовиков с водородным двигателем к концу следующего года. Остров Сахалин становится ключевым центром водородных технологий, поддерживая инициативу через Восточный водородный кластер. Полигон в Южно-Сахалинске играет важную роль в продвижении водородных решений в энергетике и транспорте.

Помимо водородных грузовиков, "Урал" расширяет модельный ряд электромобилей. Компания уже представила гибридный электрический грузовик и планирует запустить грузовик на электроэнергии с дальностью хода до 300 километров. Грузовики на водородных топливных элементах станут третьей моделью в этой серии.

На отраслевых мероприятиях компания "Урал" продемонстрировала свое стремление к инновациям. На одной из выставок был представлен гибридный мусоровоз, работающий как на газе, так и на электротяге. Позднее была показана модульная платформа электрогрузовика с двойной аккумуляторной системой, обеспечивающей дальность хода до 250 километров.

Уральский автомобильный завод продемонстрировал впечатляющий рост в производстве. В прошлом году было выпущено 14 270 грузовиков, что на 45% больше, чем годом ранее. Продажи также значительно выросли и составили 14 030 грузовиков, что на 41% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, появилась информация о том, что КАМАЗ представляет новый каркасный грузовик поколения К5.