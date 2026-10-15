Обновлённый Honda Civic получил технологию виртуальной коробки передач от нового Prelude

Honda Civic теперь доступен с виртуальной коробкой передач S+ Shift, представленной в прошлогоднем купе Prelude. Технология призвана сделать вождение гибридного семейного хэтчбека более увлекательным за счёт имитации переключения передач восьмиступенчатой автоматической коробки.

Honda Civic не оснащён традиционной коробкой передач. В автомобиле используется электронная бесступенчатая трансмиссия e-CVT, в которой нет отдельных передач для переключения. Поэтому Honda применила программное решение, воспроизводящее “sound, feel and driver engagement of quick automatic gear changes”.

Система точно регулирует обороты двигателя и подачу мощности во время разгона и замедления Civic. Кроме того, она взаимодействует с функцией Active Sound Control (ASC), усиливающей звук двигателя и создающей иллюзию переключения передач.

При «понижении передачи», по словам Honda, водитель также должен ощущать настоящее торможение двигателем. Одновременно система выполняет точно рассчитанный «перегазовочный» импульс для плавного переключения. Когда S+ Shift не активна, подрулевые лепестки используются для регулировки силы рекуперативного торможения Civic.

Гибридная силовая установка Civic не изменилась. Её мощность составляет 181bhp, а источниками энергии служат электромотор и 2.0-litre четырёхцилиндровый бензиновый двигатель. При этом последний в основном используется для выработки энергии для электромотора и его батареи ёмкостью 1.05kWh. Разгон от 0-62mph занимает 7.8 секунды.

Базовая версия Elegance обновлённого Civic не получила технологию S+ Shift. В комплектациях Sport и Advance она устанавливается уже в стандартной комплектации; их стоимость начинается с £34,530 и £37,880 соответственно.

Комплектация Sport также пополнилась рядом опций. В их числе — красная строчка по всему интерьеру, красные элементы отделки вокруг приборной панели и улучшенная аудиосистема Bose с 12 динамиками.