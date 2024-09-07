Ближайшее знакомство с победившей в Монако McLaren Сенны

Невероятная находка: McLaren с двигателем от Honda и атрибутикой от Сенны. А еще с победой в Монако.

Если это не заставляет вас представить, как MP4/7 точно пролетает через извилистые углы Монако, пока шумная Williams не давит на него, пожалуйста, посмотрите видео. (А вот еще кадры квалификации Сенны в Монако пару лет назад, потому что... а почему бы и нет?)

Гонка 1992 года с первого ролика была признана болельщиками Формулы-1 величайшей победой в Монако за все времена, потрясающим достижением как для Сенны, так и для McLaren, столкнувшихся с непобедимой Williams Найджела Мэнселла в том же году.

Большая часть Гран-при Монако 1992 года была практически процессией. Мэнселл вырвался вперед, затем потерял все (включая лидерство) из-за прокола. Последние три круга были захватывающими, демонстрируя способность Мэнселла извлекать максимум скорости из своей великолепной Williams, и несмотря на величие Сенны на пределе, его способность к аккуратной и оборонительной езде под колоссальным давлением здесь сияет.

Но как эта знаковая McLaren оказалась в Такоме, штат Вашингтон? Канал YouTube Ларри Чена готов разъяснить.

Фото: Motor1.com

Эта McLaren находится в коллекции Griot's Garage, компании, занимающейся продуктами для ухода за автомобилями, которая также восстанавливает классические машины. Griot's приобрела эту McLaren во время финансовых трудностей последней компании, когда та ликвидировала часть своих гоночных шасси для привлечения средств.

Всегда отличный Ларри Чен получил возможность рассмотреть McLaren и узнать его секреты, а также прокатиться на двух немецких классиках конца 1980-х/начала 1990-х годов. Это прекрасное зрелище для всех, кто интересуется Формулой-1, старыми немецкими машинами или просто крутыми автомобилями в целом.