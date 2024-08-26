Непосредственное знакомство с полностью электрическим Toyota AE86

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Поклонники японских автомобилей и манги знают этот японский номерной знак: 13-954. Он принадлежит Toyota Corolla AE86, также известной как "Hachi-Roku" (японский аналог восьмидесят шестого), прославленной в комиксе "Initial D". В серии молодой Такуми Фудзивара, который много лет развозил туфельки для своего отца, управляет AE86. Такуми нечаянно становится королем дрифта на горе Акина и устраивает целый ряд сюрпризов в мире дрифта.

Соединение туфель и Corolla произошло в 1995 году в "Initial D", японском комиксе (манге) Шуичи Сигено, который нашел отклик у любителей автомобилей (и, позвольте сказать, у любителей туфель).

Фото: Motor1.com

Такуми, дрифтер-туфелька

Протагонист истории, Такуми Фудзивара, школьник (а затем студент колледжа), работает на заправке летом и живет в горной префектуре Гунма в центральной Японии. Ранним утром он развозит туфельки из магазина отца на старенькой Corolla, Toyota Sprinter Trueno (обычно известной по коду шасси AE86).

Когда заходит солнце, его черно-белая AE86 превращается в ультимативную гоночную машину на окрестных горных дорогах. Фудзивара и его товарищи дрифтуют по извилистым дорогам, умышленно перерабатывая и выталкивая свои автомобили и навыки на пределе. С простым кузовом и компоновкой AE86 была идеальна для тюнинга и дрифта.

Фото: Motor1.com Toyota Toyota Corolla Levin AE86 BEV в сиденье испытаний

Сам Такуми, напротив, довольно сдержанный и могущественно удивляется, когда узнает, на чем он ездит каждый день. Он видел только слово Trueno на задней части, AE86 - всего лишь внутреннее кодовое имя Toyota. И на самом деле в 1980-х годах существовало несколько AE86.

AE86 в третьей степени

Давайте разберем всю эту историю: Toyota предлагала спортивные модели Corolla с задним приводом с лета 1983 года. В Японии эти хэтчбеки и нотчбеки назывались Corolla Levin и Sprinter Trueno; в США автомобили назывались Corolla GT-S или SR5.

Фото: Motor1.com Toyota

На внутреннем рынке были доступны SOHC 1.5-литровый двигатель мощностью 84 лошадиные силы и 1.6-литровый с двумя верхними распределенными распределенными камшотами и мощностью 128 л.с. В Северной Америке эти двигатели вырабатывали 74 л.с. и 114 л.с.

В Европе предлагалась одна или обе кузовные модификации, в зависимости от рынка. В Германии нотчбек был доступен с ноября 1983 года под именем Corolla GT с 1,6-литровым четырехклапанным двигателем, который здесь вырабатывал 122 л.с. и 114 л.с. с каталитическим преобразователем с конца 1985 года. Начальная цена составляла DM19,990 ($10,944). Производство купе завершилось в июле 1987 года.

Ретро-электрик

Почему я рассказываю вам все это? Ну, как поклонник серии "Initial D", я был чрезвычайно рад, когда Toyota показала концепт Corolla Levin AE86 BEV в прошлом году. Это классический автомобиль с электрическим приводом, что не является ошеломляюще новой идеей, как показывают многие рестомоды, но Toyota действительно установила механическую коробку передач в этом электромобиле.

Мне удалось провести некоторое время за рулем этого автомобиля на мероприятии Toyota (к сожалению, без возможности вождения). Но автомобиль интересен сам по себе. Прежде чем хардкорные фанаты "Initial D" закидывают меня камнями: это не машина Такуми, по крайней мере визуально от стойки А. Левин имеет обычные фары спереди, в то время как Труэно имеет выдвижные глаза. Toyota показала последний как водородное исследование одновременно с Левином BEV. (Для фанатов "Initial D": Ватару Акияма водил Левин AE86).

Под капотом Левина AE86 BEV видна только простая электрическая моторная установка. Его мощность поступает от мощной батареи в задней части, украшенной эмблемой Lexus. Здесь больше нет задних сидений, но распределение веса должно быть правильным.

Левин пишет себя заново с электричеством

Toyota объявила буквы EV в L-EV-in в 2023 году. Энергетическая система на батарейном приводе использует электродвигатель от Tundra Hybrid, батарейный блок от Prius plug-in hybrid и компоненты из других серийных моделей Toyota и Lexus.

И, как объяснил руководитель группы Акио Тойода, искусный автолюбитель: "Для нас, автолюбителей, существует CO 2 -нейтральный способ. Мы не хотим оставлять позади никаких автолюбителей." Так что люди, подобные вам и мне, смогут протиснуться мимо ролл-кейджа и усесться в тугое ковшевое сиденье. Мне не нужны красивые четырехточечные ремни безопасности - в конце концов, мне запрещено водить.

Но когда я протягиваю руку к удобному спортивному рулю TRD и смотрю на приборную панель, у меня начинают чесаться пальцы. Особенно когда есть толстый ручник (веселье от дрифта!) и рычаг переключения передач слева (конечно же, электрический Левин - праворульный!). И да, вы все правильно прочитали: рычаг переключения передач в электрокаре. Конечно, это только имитация передач, но Toyota относится к этому серьезно.

Toyota планирует электрокары с механической коробкой передач

Ожидается, что Toyota внедрит имитированную механическую коробку передач в качестве опции в свои электрокары с 2026 года. Автопроизводитель установит дополнительную педаль (сопротивление которой предположительно будет создаваться электродвигателем), "тахометр" и рычаг переключения передач. После переключения передач рычаг может вернуться в нейтральное положение.

Акио Тойода сказал: "Нам понадобилось почти 50 лет, чтобы наконец установить батарею и двигатель в Левин. Оригинальный двигатель 4AG - сокровище, поэтому мы удалили его с максимальной осторожностью. Однако механическая коробка передач осталась нетронутой. Сцепление и рычаг переключения все еще можно наслаждаться."

"Многие автопроизводители стремятся перейти к батарейным электромобилям к 2030 году. Однако реальность заключается в том, что мы не можем достичь нулевых выбросов к 2050 году, просто переключив все новые продажи автомобилей на электромобили."

Это звучит разумно, Тойода-сан. Но как насчет электрического Нео-Труэно-AE86 с ретро-дизайном (à la новый Renault 5) и механической коробкой передач? В конце концов, в каждом из нас живет немного Такуми Фудзивара.

Фото: Motor1.com