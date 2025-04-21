Универсал Lada Iskra SW: новые фотографии от «АвтоВАЗа»

В сети появились изображения нового отечественного универсала Lada Iskra SW, которые были представлены на презентации. Фотографии были опубликованы пресс-службой «АвтоВАЗа».
Седан из новой линейки стал обыденностью, в то время как двухцветный интерьер кросс-универсала пока остается тайной. Журналистам удалось увидеть автомобили в хорошо оснащенных версиях, но не в максимальных комплектациях. Однако компания пока не смогла реализовать замену импортного климат-контроля.
По размерам седан и универсал практически идентичны, различие лишь в высоте, которая отличается на целый сантиметр. Дорожный просвет составляет 17 сантиметров, что на три сантиметра меньше, чем у версии с обозначением «Кросс». У универсала немного меньше багажное пространство - 480 литров по сравнению с 500 литрами у седана.
Тип двигателя не зависит от кузова, но у кросс-модели недоступен «базовый» двигатель - 90 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. Вариант к базовому мотору - двигатель объемом 106 л.с., в паре с китайской механической коробкой передач или вариатором. Обе коробки поставляются фирмой WLY.
Ранее сообщалось, что Волжский автозавод принял решение прекратить выпуск внедорожника Lada Niva Travel Classic24, цена которого составляла 1,44 миллиона рублей.