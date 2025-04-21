Универсал Lada Iskra SW: новые фотографии от «АвтоВАЗа»

В сети появились изображения нового отечественного универсала Lada Iskra SW, которые были представлены на презентации. Фотографии были опубликованы пресс-службой «АвтоВАЗа».

Седан из новой линейки стал обыденностью, в то время как двухцветный интерьер кросс-универсала пока остается тайной. Журналистам удалось увидеть автомобили в хорошо оснащенных версиях, но не в максимальных комплектациях. Однако компания пока не смогла реализовать замену импортного климат-контроля.

По размерам седан и универсал практически идентичны, различие лишь в высоте, которая отличается на целый сантиметр. Дорожный просвет составляет 17 сантиметров, что на три сантиметра меньше, чем у версии с обозначением «Кросс». У универсала немного меньше багажное пространство - 480 литров по сравнению с 500 литрами у седана.

Тип двигателя не зависит от кузова, но у кросс-модели недоступен «базовый» двигатель - 90 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. Вариант к базовому мотору - двигатель объемом 106 л.с., в паре с китайской механической коробкой передач или вариатором. Обе коробки поставляются фирмой WLY.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что Волжский автозавод принял решение прекратить выпуск внедорожника Lada Niva Travel Classic24, цена которого составляла 1,44 миллиона рублей.