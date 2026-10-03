Уникальный шестиколесный Land Rover Defender выставлен на продажу за 25 миллионов рублей.

Британская Chelsea Truck Company уже более 10 лет выпускает Land Rover Defender с колесной формулой 6x6. Однако этот экземпляр отличается от большинства подобных автомобилей.

Изначально он был выпущен как стандартная модель 1993 года, а примерно в 2016 году превратился в шестиколесник. Позднее Defender оказался в США, где специалисты ателье Hyper Offroad & Performance провели второй этап доработок.

Какие изменения были внесены

Стандартный двигатель заменили на пятилитровый компрессорный V8 Coyote мощностью 700 лошадиных сил. Для работы с такой отдачей штатную коробку передач сменил шестиступенчатый автомат Ford 6R80.

Конструкция шестиколесного Дефендера сочетает оригинальный передний мост Land Rover с двумя девятидюймовыми задними мостами Ford. Кроме того, автомобиль получил усиленную раздаточную коробку.

Фото: Carsweek.ru

В подвеске используются амортизаторы Fox 2.0 Performance Series, а за замедление отвечают тормоза Wildwood. Звук 700-сильного V8 усиливает кастомная выхлопная система диаметром 2,5 дюйма.

Для эксплуатации вне дорог спереди установили лебедку Warn и черный кенгурятник. На крыше появилась светодиодная балка, а штатные колеса заменили грязевыми шинами General Grabber X3 LT2.

Недавно этот повидавший мир Дефендер отправился в мастерскую Signature Autosports в Северной Carolina, где его перекрасили в особый матовый серый цвет.

Изменения в салоне

Серьезная работа была проведена и с интерьером. Салон обтянули кожей distressed pinecone глубокого коричневого оттенка. Этот материал использовали для отделки сидений Recaro с подогревом и вентиляцией, цифровой приборной панели Dakota Digital, центральной консоли и дверных карт.

Потолок выполнили из алькантары. Также автомобиль оснастили аудиосистемой Alpine и JL Audio.

Фото: Carsweek.ru

Как сообщает carscoops, из общей стилистики выбивается лишь трехспицевый руль. Такой элемент больше подошел бы японскому спорткару конца девяностых.

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Фото: Carscoops