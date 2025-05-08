Спокойный MINI Countryman превращается в «Зверя»: монстр для ралли Дакара со спецификацией для бездорожья

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Стильный MINI Countryman ориентирован скорее на любителей глэмпинга, чем на тех, кто предпочитает исследовать дикую природу. И, вероятно, лишь немногие из этих внедорожников когда-либо покинут дорогу. Тем не менее, после серьезных модификаций этот новый концепт заставляет нас задуматься, что MINI мог бы участвовать в печально известном Ралли Дакар.

Этот довольно серьезно выглядящий автомобиль создан умами специалистов из delta4x4, которая производит внедорожные запчасти и аксессуары для автомобилей, таких как Jeep Wrangler и Mercedes G-Class. Фирма также сотрудничала с немецкой раллийной командой X-raid, которая уже шесть раз побеждала на Ралли Дакар.

Эти две организации уже сотрудничали над одной модифицированной версией последнего MINI Countryman. Идея создания этой более экстремальной, но все еще пригодной для дороги версии, по-видимому, возникла как розыгрыш первого апреля, но нам говорят, что если будет достаточный спрос, delta4x4 выпустит небольшое количество автомобилей для продажи.

Трансформация MINI

Единственные слабо ориентированные на бездорожье особенности стандартного MINI Countryman - это режим «Trial», который показывает водителям компас и информацию о наклоне местности, а также возможность заказать полный привод.

Естественно, концепция, которую команда X-raid называет "зверем", получила увеличение дорожного просвета на 50 мм. Это значительно улучшило углы подъезда, ската и ухода Countryman, а также позволило delta4x4 установить более агрессивные покрышки для вседорожного использования, обтянутые 18-дюймовыми бортовыми колесами.

Фото: autoexpress

Драматические расширители арок колес и, вероятно, более широкая колея также улучшат производительность вне дороги и сделают эту версию Countryman более стабильной на неровной местности. Также есть большой защитный ролл-бар спереди для дополнительной безопасности, хотя фальшивые защитные щитки с обычной модели также остались.

Наконец, большая крыша предлагает место для запасного колеса полного размера, двух канистр, пары реечных и лестничных платформ для эвакуации, лопаты и других ящиков для хранения. С боков также есть ящики для вещей - как на Land Rover Defender, а также фарная панель, установленная на крыше, и всего 10 прожекторов спереди автомобиля.

Не говорится, на какой версии MINI Countryman основан этот концепт, так как существуют как модели с бензиновым двигателем, так и электрические модели с системой полного привода «ALL4». Надеемся, потенциальные покупатели получат выбор, если они достаточно громко попросят delta4x4 реально воплотить эту машину. Мы держим кулачки.

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