Мастера из Румынии создали электрический Duster с «зловещим» дизайном

На протяжении более двух лет и с затратами свыше 150 000 евро, румынские специалисты из Металпласт преобразили Dacia Duster в электрокар. Это равняется примерно 14,6 миллиона рублей. Новый автомобиль требует омологации, поэтому на дорогах его еще не увидишь, хотя его внешний вид уже вызывает интерес.

Однако у мастеров была веская причина для создания электрического Dacia Duster - тестирование некоторых собственных деталей на новом автомобиле. Трансформированный электрокар получил массивные бамперы, увеличенные колесные арки, большие колеса, измененные пороги, диффузор и специальную заглушку вместо радиаторной решетки.

Автомобиль был построен на базе второго поколения дизельного Duster. Вместо 1,5-литрового дизельного двигателя установили 215-сильный электромотор от Nissan Leaf. Электрокар весом 170 килограммов разгоняется до сотни за 11−12 секунд, в то время как автомобиль с оригинальным бензиновым двигателем справляется с этим за 10,2 секунды. Ему были добавлены аккумуляторы емкостью 55 киловатт-часов от Volkswagen ID.3 и пневмоподвеска.

На одном заряде батареи новый электрический «Дастер» сможет проехать около 350 километров, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ценит экологичность и дальность поездок.

Не так давно французские автомобильные эксперты назвали новую модель гибридного Duster «значительным шагом вперед» в развитии автомобильной индустрии и электромобильности. Подобные инновации не только демонстрируют возможности современных технологий, но и способствуют популяризации электрических транспортных средств.

Фото: Carsweek.ru