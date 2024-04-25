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Уличная парковка в Москве будет бесплатной на майских праздниках

В 2024 году выходными днями будут 29 и 30 апреля, 1, 9, 10 и 11 мая
РедакцияР
Редакция
25.04.2024, 11:41
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Фото: s16.stc.yc.kpcdn.net

Уличная парковка в Москве будет бесплатной на майских праздниках

В майские праздники — 29 и 30 апреля, 1, 9, 10 и 11 мая — парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. 12 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно все дни.

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«По решению Мэра Москвы Сергея Собянина уличные парковки всегда бесплатные по праздничным дням. Это не влияет на загруженность улиц и дорог, потому что машин в городе в это время становится меньше. Тем не менее, просим водителей все равно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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