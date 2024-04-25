Уличная парковка в Москве будет бесплатной на майских праздниках

В майские праздники — 29 и 30 апреля, 1, 9, 10 и 11 мая — парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. 12 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно все дни.

«По решению Мэра Москвы Сергея Собянина уличные парковки всегда бесплатные по праздничным дням. Это не влияет на загруженность улиц и дорог, потому что машин в городе в это время становится меньше. Тем не менее, просим водителей все равно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.