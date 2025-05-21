Самые плохие парковки на дорогах Великобритании для поломок названы и осуждены.

В редакцию Auto Express поступает множество необычных пресс-релизов, но мы еще не видели, чтобы кто-то пытался составить рейтинг худших автобанов для поломок в Великобритании. Пока.

Мы бы сказали, что самый плохой автобан для поломки - тот, где это случилось с вами, но давайте отдадим должное ALA Insurance за более научный подход к данной теме, с удачной попыткой привлечь внимание к себе.

Компания проанализировала 120 автобанов по всей стране, оценивая их по ряду критериев, включая сигнал мобильного телефона, расстояние до местных (или других!) услуг, а также среднегодовые температуры и осадки.

Полученный индекс позволяет ALA назвать автобан на A713 в Гэллоуэе на юге Шотландии худшим местом для поломки автомобиля в Великобритании, тесно следует за ним автобан 99 на A9 на юг от Эттериджа в шотландских горах.

"Автобан A713 получил самую низкую оценку по общему сигналу мобильного телефона, что делает сложнее позвонить за помощью, когда вам это больше всего нужно, в то время как автобан A9 99 может похвастаться живописными видами, но вам лучше будет утеплиться на пути, если вы застряли, так как это самое плохое место с точки зрения погоды", - пояснили в ALA.

Третье и четвертое места занимают автобаны на B4302 в Талли в Уэльсе и на A483 около Гресфорда, также в Уэльсе. Фактически Шотландия и Уэльс занимают все шесть верхних мест, с автобанами A84 (центральная Шотландия) и A470 (южный Уэльс) следующими в списке перед тем, как Юго-Восток неожиданно входит в таблицу - с автобаном под названием 'SY2' на A44, дороге, которая ведет из Оксфордшира в, э-э... опять же Уэльс.

Восьмое, девятое и десятое места в рейтинге занимают автобан на мосту Каттроут на A57 в Северо-Западе, который звучит буквально опасно, и два входа с Юго-Запада на A37 и A40.