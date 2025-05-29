Четыре человека каждый день погибают на дорогах Великобритании, и ситуация только ухудшается

На дорогах Великобритании произошла настоящая "трагедия", поскольку число погибших в ДТП немного выросло в прошлом году, и каждый день жизнь теряли до четырех человек.

По новым предварительным оценкам правительства, 29 537 человек были убиты или серьезно пострадали на дорогах Великобритании в 2024 году, причем жизнь потеряли до 1633 человек.

Увеличение числа смертей на один процент по сравнению с предыдущим годом является самым высоким показателем с момента до пандемии, при этом три четверти всех жертв приходятся на мужчин.

Тревожный рост на девять процентов числа погибших среди мотоциклистов частично способствовал увеличению числа смертей. Это является явным контрастом с данными за 2023 год, когда число погибших мотоциклистов снизилось на шесть процентов.

В целом, в 2024 году количество пострадавших уменьшилось (общее число снизилось примерно на три процента по сравнению с 2023 годом). Однако на сайте правительства отмечается, что "значительная часть несчастных случаев с пострадавшими, не являющимися фатальными, неизвестна полиции, поскольку данные больниц, опросов и исков за ущерб свидетельствуют о более высоком числе пострадавших, чем те, что зафиксированы в данных о дорожных происшествиях полиции".

Президент Автомобильного ассоциации Великобритании Эдмунд Кинг назвал каждую смерть и травму "трагедией". Он добавил: "Если бы такой уровень потерь был зарегистрирован на любом другом виде транспорта, произошло бы национальное расследование и общественное возмущение. Однако по какой-то причине мы кажется принимаем это как риск передвижения по нашим сообществам. Это не должно быть так".

Почему же, в эпоху передовых систем безопасности, оценок Euro NCAP и строжестье законов о дорожном движении, мы начинаем видеть увеличение числа смертей?

Возрастает беспокойство по поводу ношения ремня безопасности – в 2022 году каждая пятая смерть произошла среди тех, кто не пристегнут. Также проблемой остается управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Полицейские источники рассказали Auto Express, что теперь они начинают задерживать больше водителей, находящихся под воздействием наркотиков, чем алкоголя, утверждая, что употребление наркотиков "нормализовалось" в последние годы.

Правительство объявило в прошлом году о планах разработать первую новую стратегию безопасности дорожного движения за более чем десятилетие, что может привести к созданию нового Управления по расследованию дорожной безопасности (RSIB). Директор по политике и стандартам IAM RoadSmart Николас Лайс заявил, что ее публикация "не может дождаться".

Auto Express обратился в Министерство транспорта с вопросом, планируется ли опубликовать стратегию до конца 2025 года, однако ответа пока не поступило.