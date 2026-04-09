Главная Новости В Великобритании количество быстрых зарядных станций для электромобилей превысило 1 000, несмотря на «вялые продажи»
Новости

В Великобритании количество быстрых зарядных станций для электромобилей превысило 1 000, несмотря на «вялые продажи»

Число хабов быстрой зарядки электромобилей в Великобритании превысило 1 000, а сеть общественных зарядных станций достигла 119 000 точек по данным ZapMap.
РедакцияР
09.04.2026, 14:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Великобритания продолжает активно развивать инфраструктуру для зарядки электромобилей, несмотря на то, что спрос на электрокары оказался ниже ожиданий. Согласно свежим данным платформы ZapMap, в стране насчитывается свыше 1 000 хабов быстрой зарядки, входящих в разветвленную сеть из 119 000 общественных зарядных станций.

Количество зарядных хабов, оснащённых не менее чем восемью скоростными зарядками мощностью более 100 кВт, увеличилось на 5 процентов только за первый квартал 2026 года — с 926 до 972 объектов. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель вырос на 28 процентов. В эти данные не включены еще 65 хабов, предназначенных исключительно для владельцев Tesla, что доводит общее число хабов на конец марта 2026 года до 1 037.

Сооснователь и операционный директор ZapMap Мелани Шаффлеботам отметила стабильное наращивание темпов внедрения зарядной инфраструктуры в начале текущего года. Она назвала положительным сигналом рост числа хабов и подчеркнула, что именно такого улучшения чаще всего ожидают водители электромобилей, согласно опросам удовлетворенности пользователей ZapMap.

Следует отметить, что эти хабы составляют лишь часть всей сети общественных зарядок в Великобритании. Сейчас она включает 119 080 зарядных точек, размещённых на 92 141 устройстве в 46 107 различных локациях. Большинство из 3 028 новых зарядных станций, установленных в 2026 году, относятся к разряду медленных (3–8 кВт) и рассчитаны прежде всего на подзарядку автомобилей у обочин или в деловых парках.

Источник

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация