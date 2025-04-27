Производство автомобилей в Великобритании находится в плачевном состоянии и, скорее всего, будет только ухудшаться.

Согласно последним данным, мировая автомобильная индустрия в этом году немного задержалась с финальными цифрами прошлого года. Однако счетные специалисты, представляющие глобальную автомобильную отрасль, наконец определились с числом – 67 674 745. Именно столько, по их утверждению, автомобилей (не включая другие виды транспорта) было произведено в 2024 году.

На первый взгляд цифра выглядит вполне приемлемо. Однако население планеты уже превысило 8 миллиардов человек и продолжает расти. Поэтому производство десятков миллионов новых автомобилей ежегодно для 8 миллиардов человек на Земле можно считать серьезным недопроизводством. Производители радиоэлектроники, телевизоров, телефонов и персональных компьютеров впечатляюще использовали преимущества действительно масштабной мировой экономики, сделав свою продукцию доступной для миллиардов потребителей. Сейчас пришло время для автопроизводителей сделать то же самое.

Чем новее автомобиль, тем он экологичнее, безопаснее, более надежный и эффективный. Богатые люди могут по-прежнему наслаждаться своими роскошными и дорогими моделями. Но более важным с точки зрения объемов производства на заводах, рабочих мест на конвейерах, а также справедливости и демократии для потребителей является то, что гораздо больше бюджетных, доступных и простых автомобилей низкой ценовой категории должны быть доступны для менее обеспеченных людей по всему миру.

Китай сделал значительный вклад в прошлом году, оставаясь самой продуктивной страной по производству автомобилей после выпуска 27,47 миллионов автомобилей всех классов, размеров и ценовых категорий. Также на пьедестале оказались Япония (7,13 млн) и Индия (4,99 млн), при этом Германия (4,06 млн) и Южная Корея (3,84 млн) не сильно отстали.