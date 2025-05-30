Производство автомобилей в Великобритании достигло самой низкой отметки за более чем 70 лет

Производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня за последние 70 лет, считают эксперты. Они называют причинами этого снижения тарифы Трампа, а также празднование Пасхи, и предупреждают, что автомобильная промышленность страны находится в "кризисе низкого объема".

Только 59 203 новых автомобиля было произведено в Великобритании в апреле, что означает снижение на 16 процентов по сравнению с апрелем прошлого года. Это также самая низкая цифра производства за апрель с 1952 года, за исключением 2020 года из-за локдауна из-за Covid-19, когда производство было практически полностью остановлено.

Объясняя снижение производства в апреле, общество производителей и торговцев автомобилями (SMMT) указало на празднование Пасхи, а также изменения в производстве, вызвавшие паузы в выпуске продукции.

Генеральный директор SMMT Майк Хоус назвал последние несколько месяцев "самым трудным началом года с 2009 года", заявив, что "необходимы срочные меры для стимулирования внутреннего спроса и нашей международной конкурентоспособности".

Хоус продолжил: "Для использования торговых возможностей нам необходимо привлечь дополнительные инвестиции, что зависит от конкурентоспособности и уверенности, которые могут обеспечить всесторонняя и инновационная долгосрочная промышленная стратегия. Если мы сделаем это правильно, то рабочие места, экономический рост и декарбонизация пройдут через всю Великобританию."

Тем не менее, важно не недооценивать влияние широкомасштабных тарифов президента США Дональда Трампа на импорт автомобилей, когда говорим о производственных показателях Великобритании; экспорт в Америку упал на немногим более 10 процентов в прошлом месяце.

Профессор бизнес-экономики университета Бирмингема Дэвид Бейли рассказал Auto Express, что автомобильная промышленность Великобритании находится в "кризисе низкого объема, работая значительно ниже своей мощности и, следовательно, с более высокими затратами".

Бейли отметил: "В прессе Великобритании авто сектор столкнулся с особым воздействием тарифов Трампа, учитывая успех британских премиальных и роскошных брендов на американском рынке".

Решение всех этих проблем? Бейли призвал правительство опубликовать и представить свою отложенную промышленную стратегию "раньше, чем позже".

Он сказал: "Это крайне важно для поддержки передового производства - и автомобильной промышленности - по ряду вопросов, таких как привлечение инвестиций в производство электромобилей, восстановление цепочки поставок (включая аккумуляторы), переподготовка и повышение квалификации работников и снижение энергозатрат".