Главная Новости Производство автомобилей в Великобритании достигло самой низкой отметки за более чем 70 лет
Новости

Производство автомобилей в Великобритании достигло самой низкой отметки за более чем 70 лет

Производство автомобилей в Великобритании достигло исторического минимума из-за тарифов Трампа и праздника, вызвав кризис в автомобильной промышленности. Число выпущенных машин снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом. Эксперты призывают принять срочные меры для увеличения спроса и конкурентоспособности.
РедакцияР
Редакция
30.05.2025, 17:32·3 мин
single
Фото: autoexpress

Производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня за последние 70 лет, считают эксперты. Они называют причинами этого снижения тарифы Трампа, а также празднование Пасхи, и предупреждают, что автомобильная промышленность страны находится в "кризисе низкого объема".

Только 59 203 новых автомобиля было произведено в Великобритании в апреле, что означает снижение на 16 процентов по сравнению с апрелем прошлого года. Это также самая низкая цифра производства за апрель с 1952 года, за исключением 2020 года из-за локдауна из-за Covid-19, когда производство было практически полностью остановлено.

Объясняя снижение производства в апреле, общество производителей и торговцев автомобилями (SMMT) указало на празднование Пасхи, а также изменения в производстве, вызвавшие паузы в выпуске продукции.

Генеральный директор SMMT Майк Хоус назвал последние несколько месяцев "самым трудным началом года с 2009 года", заявив, что "необходимы срочные меры для стимулирования внутреннего спроса и нашей международной конкурентоспособности".

Хоус продолжил: "Для использования торговых возможностей нам необходимо привлечь дополнительные инвестиции, что зависит от конкурентоспособности и уверенности, которые могут обеспечить всесторонняя и инновационная долгосрочная промышленная стратегия. Если мы сделаем это правильно, то рабочие места, экономический рост и декарбонизация пройдут через всю Великобританию."

Тем не менее, важно не недооценивать влияние широкомасштабных тарифов президента США Дональда Трампа на импорт автомобилей, когда говорим о производственных показателях Великобритании; экспорт в Америку упал на немногим более 10 процентов в прошлом месяце.

Профессор бизнес-экономики университета Бирмингема Дэвид Бейли рассказал Auto Express, что автомобильная промышленность Великобритании находится в "кризисе низкого объема, работая значительно ниже своей мощности и, следовательно, с более высокими затратами".

Бейли отметил: "В прессе Великобритании авто сектор столкнулся с особым воздействием тарифов Трампа, учитывая успех британских премиальных и роскошных брендов на американском рынке".

Решение всех этих проблем? Бейли призвал правительство опубликовать и представить свою отложенную промышленную стратегию "раньше, чем позже".

Он сказал: "Это крайне важно для поддержки передового производства - и автомобильной промышленности - по ряду вопросов, таких как привлечение инвестиций в производство электромобилей, восстановление цепочки поставок (включая аккумуляторы), переподготовка и повышение квалификации работников и снижение энергозатрат".

Источник

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация