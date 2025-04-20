Введение тарифов Дональда Трампа может привести к снижению цен на автомобили в Великобритании

Дональд Туманный, с его утомительными тарифами и непредсказуемыми поворотами, доказывает, что это катастрофически контрпродуктивно. Поэтому это не просто очередное обновление о нем и о них.

На этот раз я сосредоточусь на неожиданных последствиях заявлений президента США, которые сегодня здесь, а завтра их уже нет. Или это просто бормотание старика, который придумывает что-то по мере продвижения?

Тем не менее, он заслуживает признания за то, что поставил автомобили, автомобильную индустрию и цены в автосалонах на первое место в повестке дня новостей - именно туда они и должны попасть. Индустрии не бывает ничего более крупного.

В мире было бы гораздо хуже, беднее, менее мобильным местом, если бы не компании, находящиеся в глубине или на окраине глобального автомобильного бизнеса, которые генерируют триллионы долларов и предоставляют миллионы достойно оплачиваемых рабочих мест.

А еще существуют водители (и пассажиры) более миллиарда автомобилей по всему миру. Они наслаждаются свободой и гибкостью, которую они получают от автомобилей, довозя их домой с работы, в школу, к друзьям, близким, магазинам, медицинским центрам, церквям - в общем, куда угодно. “Бизнес-модель” доступных автомобилей для обычных людей не сломана, поэтому нет необходимости ее исправлять.

Проблема в том, что американское правительство ставит палки в колеса. Оно настаивает на том, что намного больше автомобилей должно производиться в США, но вот загвоздка: американские работники не дешевы. Они являются четвертыми по стоимости сотрудниками в мире, тогда как по ту сторону границы в Мексике (где меня очень впечатлили заводы при недавнем посещении), зарплаты значительно ниже, что в свою очередь приводит к гораздо более низким ценам в автосалонах.