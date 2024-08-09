Уэббер: Пиастри понимает дела лучше, чем слова

Оскар Пиастри понимает, что важнее всего – это показывать высокую скорость на трассе, а не просто говорить об этом перед журналистами. Такое мнение выразил Марк Уэббер, который является менеджером австралийского пилота McLaren.

Хотя Оскар относительно новичок в Формуле 1 и провел всего 36 гонок, его уже считают потенциальным будущим чемпионом мира. По мнению Уэббера, у него есть очень правильный психологический настрой, что сыграет важную роль в его карьере.

«Работать с ним – одно удовольствие. Он является поистине талантливым гонщиком», – поделился мнением Марк в интервью PlanetF1. – «Он знает, как нужно действовать, чтобы продолжать демонстрировать свой талант и в будущем. Меня раздражает слово "потенциал". Важно не только обладать потенциалом, но и подтверждать его. Оскар действует именно так».

Гонщики топовых команд обладают огромным опытом, особенно учитывая сложность управления машинами текущего поколения. Однако факт того, что Пиастри регулярно финиширует в первой пятерке, говорит сам за себя.

«Были упущены некоторые возможности по разным причинам, но для достижения успеха каждый шаг должен быть продуман. Можно взять, к примеру, Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона, когда он победил на Гран-при Великобритании», – добавил Уэббер.

Подтверждением сказанных слов стала победа подопечного Уэббера на Гран При Венгрии. Он выразил радость, видя как Оскар продолжает австралийскую традицию в Формуле 1, которая уходит корнями ещё в 1959 год, когда Джек Брэбэм одержал свою первую победу и стал чемпионом.

«Начало положил Джек Брэбэм. Он был тем, кто указал нам этот путь», – заключил Уэббер.