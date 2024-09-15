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Оскар – один из лучших гонщиков, о котором я знаю, говорит Уэббер

Молодой пилот Оскар Пиастри продолжает впечатлять своими выступлениями в чемпионате гонок Формулы 1. В Баку он одержал свою вторую победу в сезоне, поднявшись на подиум уже в шестой раз.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2024, 20:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой пилот Оскар Пиастри продолжает впечатлять своими выступлениями в чемпионате гонок Формулы 1. В Баку он одержал свою вторую победу в сезоне, поднявшись на подиум уже в шестой раз.

Марк Уэббер, бывший гонщик Формулы 1 и WEC, который занимается карьерой Пиастри, выразил восхищение выступлением своего подопечного. В эфире телеканала Sky Sports он отметил, что Пиастри показывает отличные результаты с самого начала сезона, проявляет стабильность и демонстрирует прекрасную скорость в любых условиях. Уэббер уверен, что Пиастри - один из лучших гонщиков, которых он когда-либо видел.

Он также отметил, что Пиастри хорошо справляется с прессингом, умеет как атаковать, так и обороняться. Учитывая, что Шарль Леклер - гонщик мирового класса и на этой трассе он просто творит чудеса, опередить его – дело непростое.

Обе победы Пиастри - в Венгрии и в Баку - можно считать особенно важными достижениями. Несмотря на то что его первый отрезок в Баку затянулся из-за McLaren, Пиастри сумел удержать лидерство и довести гонку до победы, преодолев сложную трассу с безошибочным пилотированием.

После нескольких непростых гонок в начале сезона, Пиастри собрал очень много очков, почти больше всех, начиная с этапа в Майами. Вместе с его напарником и всей командой McLaren они продолжают отличную работу, но Пиастри не забывает о труде и старается оставаться на земле, чтобы продолжать прогрессировать.

Источник

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