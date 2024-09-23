Высокая стоимость удивительно детализированной модели Ferrari 12Cilindri, превышающей 1,5 миллиона рублей.

С появлением новой модели Ferrari, компания Amalgam не заставила себя долго ждать и представила миниатюрную реплику 12Cilindri в масштабе 1:8. Эта модель выглядит настолько же впечатляюще, как и оригинал, и будет стоить вам немалых денег, чтобы стать ее счастливым обладателем.

Фото: Carsweek.ru

Стоимость оригинального Ferrari 12Cilindri составляет около 500 000 долларов, в то время как его масштабная копия будет доступна по цене от 18 220 долларов. Это всего лишь 380 долларов в месяц в течение четырехлетнего кредитования - сумма, на которую может позволить себе практически каждый. Естественно, на таком автомобиле вам не проехать по дорогам, но зато он великолепно украсит ваш стол в доме или офисе, и вы сможете любоваться им многие часы. Ведь согласитесь, есть и менее эффективные способы провести время.

Компания Amalgam утверждает, что на создание копии 12Cilindri потребовалось более 3000 часов. Дизайнеры используют официальные чертежи Ferrari, чтобы каждая деталь модели была максимально приближена к настоящему автомобилю. Совместно с Ferrari они добиваются невероятной детализации и точности. Специалисты сборщики затрачивают более 300 часов на сборку каждой модели после создания тысячи отдельных элементов.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наш редактор писал о шестиколесном суперкаре Ferrari, представленном в Техасе. На фотографиях, опубликованных читателями местных изданий, запечатлен шестиколесный прототип суперкара Ferrari. Хотя цель и создатель данного автомобиля остаются загадкой, очень интересно увидеть, как это техническое чудо движется по дорогам.