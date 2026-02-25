УАЗ провёл зимние испытания автомобилей с новым дизельным мотором

Ульяновский автозавод завершил зимние калибровочные испытания своих автомобилей УАЗ, оснащённых новым 2-литровым дизельным мотором. Об этом было сообщено в официальном телеграм-канале предприятия.

В сообщении отмечается, что двигатель уверенно запускается даже при температуре -30 градусов. Помимо этого, производителю удалось провести полную калибровку работы силового агрегата в условиях экстремального холода. Также успешно испытания прошли турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр, которые выдержали суровые климатические условия.

Далее на предприятии намерены завершить ресурсные испытания, рассчитанные на 100 000 километров реальной эксплуатации. Эти мероприятия стартовали уже в прошлом году.

Пресс-служба Ульяновского автозавода ранее информировала агентство «АВТОСТАТ», что автомобили УАЗ моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи», оснащённые дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также вариант двигателя ZMZ Pro с обновлённой 6-ступенчатой МКП, поступят на рынок ближе к третьему кварталу 2026 года.