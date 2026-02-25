Главная Новости Suv УАЗ провёл зимние испытания автомобилей с новым дизельным мотором
Новости

УАЗ провёл зимние испытания автомобилей с новым дизельным мотором

УАЗ завершил зимние испытания дизельного двигателя: мотор успешно работает при -30°C. Новинки УАЗ поступят в продажу в третьем квартале 2026 года.
РедакцияР
Редакция
25.02.2026, 17:12·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Ульяновский автозавод завершил зимние калибровочные испытания своих автомобилей УАЗ, оснащённых новым 2-литровым дизельным мотором. Об этом было сообщено в официальном телеграм-канале предприятия.

В сообщении отмечается, что двигатель уверенно запускается даже при температуре -30 градусов. Помимо этого, производителю удалось провести полную калибровку работы силового агрегата в условиях экстремального холода. Также успешно испытания прошли турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр, которые выдержали суровые климатические условия.

Далее на предприятии намерены завершить ресурсные испытания, рассчитанные на 100 000 километров реальной эксплуатации. Эти мероприятия стартовали уже в прошлом году.

Пресс-служба Ульяновского автозавода ранее информировала агентство «АВТОСТАТ», что автомобили УАЗ моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи», оснащённые дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также вариант двигателя ZMZ Pro с обновлённой 6-ступенчатой МКП, поступят на рынок ближе к третьему кварталу 2026 года.

Источник

Внедорожники (123)Suv (277)УАЗ (163)Отечественные марки (122)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация