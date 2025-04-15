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УАЗ успешно завершил сертификацию внедорожника УАЗ «Профи» с дизельным двигателем

УАЗ «Профи» с дизельным двигателем и ОТТС готовится к массовому производству, сообщает газета «Известия». Новая версия будет оснащена 2-литровым дизелем 136 л.с. и системой заднего привода. Предыдущая модель имеет 150-сильный бензиновый мотор и «механику» на пять ступеней. Новый внедорожник Sollers, собираемый на мощностях УАЗа, будет построен в партнерстве с JAC.
РедакцияР
Редакция
15.04.2025, 13:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Улучшенный УАЗ «Профи» с дизельным двигателем готов к выходу на рынок. Теперь автомобиль оснащен ОТТС, что означает начало массового производства новой версии и ее продажи.

По данным газеты «Известия», коммерческая модель будет комплектоваться 2-литровым 136-сильным дизелем, который будет работать с 6МКПП и задним приводом. В ближайшее время производитель планирует запустить новинку на конвейер.

Текущая версия УАЗа «Профи», доступная для приобретения, оснащена 150-сильным бензиновым двигателем. Для этой модели предусмотрена 5-ступенчатая механическая коробка передач, а также возможность выбора между задним и полным приводом.

Ранее появилась информация о том, что новый внедорожник от компании Sollers (который будет выпущен в сотрудничестве с JAC) планируется собирать на производственных мощностях УАЗа.

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