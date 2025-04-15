УАЗ успешно завершил сертификацию внедорожника УАЗ «Профи» с дизельным двигателем

Улучшенный УАЗ «Профи» с дизельным двигателем готов к выходу на рынок. Теперь автомобиль оснащен ОТТС, что означает начало массового производства новой версии и ее продажи.

По данным газеты «Известия», коммерческая модель будет комплектоваться 2-литровым 136-сильным дизелем, который будет работать с 6МКПП и задним приводом. В ближайшее время производитель планирует запустить новинку на конвейер.

Текущая версия УАЗа «Профи», доступная для приобретения, оснащена 150-сильным бензиновым двигателем. Для этой модели предусмотрена 5-ступенчатая механическая коробка передач, а также возможность выбора между задним и полным приводом.

Ранее появилась информация о том, что новый внедорожник от компании Sollers (который будет выпущен в сотрудничестве с JAC) планируется собирать на производственных мощностях УАЗа.