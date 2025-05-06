УАЗ снова совершает модернизацию производства

В мае на Ульяновском заводе начнется обширная модернизация. Один из ключевых этапов - перемещение процесса сварки кузовов для внедорожника "Хантер" на отдельный участок.

Помимо этого изменения, сотрудники УАЗа запланировали реконструкцию ремонтно-литейного цеха. К тому же до конца весны планируется обновить склад для производства новых моделей. Одним из будущих новшеств станет новый мощный рамный автомобиль под маркой Sollers. Массовое производство внедорожника должно стартовать в конце 2025 года.

Среди запланированных строительных работ отмечается также обновление кровли - общий объем работ превысит тысячу квадратных метров. На главном конвейере будут заменены полы.

На территории завода также планируется улучшить зеленые насаждения, обновить дорожную разметку и пешеходные дорожки.

Ранее сообщалось, что цены на пикапы Sollers, собираемые на производственных мощностях УАЗа, увеличились на 50 тысяч рублей в начале мая.