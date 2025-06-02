УАЗ собирается удивить россиян новыми неубиваемыми внедорожниками

В свете переноса производства внедорожника УАЗ «Хантер» на отдельный участок, появляется вероятность выпуска целого ряда новых специализированных модификаций. По данным Telegram-канала «Автопоток», в будущем модель может приобрести дополнительные характеристики.

«Проводимое сейчас на УАЗе выделение производства Хантеров в отдельный участок помимо прочего позволит расширить гамму специальных и кастомизированных модификаций модели», — отметил источник, близкий к компании.

Это изменение сулит возрождение для классической модели и увеличение объемов производства.

В настоящее время производство внедорожника «Хантер» на Ульяновском автозаводе приостановлено на примерно три месяца. Модели этого автомобиля не выпускались с апреля — мая.

Напомним, что с ноября прошлого года УАЗ начал продажи внедорожников «Хантер» с двигателем «ЗМЗ Про» объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. Этот двигатель заменил предыдущий мотор мощностью 112 л.с., модели с которым больше не производятся.

На автомобилях по-прежнему установлена китайская пятиступенчатая коробка передач от BAIC, и система подключаемого полного привода с блокировкой дифференциала.

Также стоит отметить, что с 1 мая цены на автомобили УАЗ в России увеличились. Линейка моделей, включая «Патриот», «Пикап», «Хантер», «Буханку» и «Профи», подорожала на 45 — 55 тыс. рублей.

Автор: Иван Бахарев