УАЗ выпустил совершенно новый вариант внедорожника "Патриот". Какие подробности уже известны

Автомобильный концерн УАЗ анонсировал запуск производства заводской бронированной версии своего внедорожника «Патриот». Об этом стало известно благодаря информации, полученной из инсайдерских источников, цитируемых Telegram-каналом «Автопоток».

По данным собеседников канала, внедорожнику было установлено стационарное противоосколочное бронирование на дверях, а также съемные бронелисты на окнах и задней стенке салона.

Увеличение снаряженной массы внедорожника после установки бронезащиты потребовало значительного усиления подвески. Так, задняя часть автомобиля получила четырехлистовые рессоры, спереди были добавлены дополнительные пружины, а стандартные амортизаторы были заменены на более прочные.

Представители УАЗ планируют выпустить глубоко модернизированную версию УАЗ «Патриот» уже к 2025 году. По информации инсайдеров, над проектом работают специалисты Ульяновского инженерного центра УАЗ и проектного центра Sollers в Казани.

Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин ранее объявил о планах по выпуску дизельной версии внедорожника «Патриот». По его словам, автомобиль будет оснащен локализованным 2,0-литровым двигателем, производство которого осуществляется на моторном заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Прототипы таких машин уже изготовлены и проходят заводские испытания.