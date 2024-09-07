УАЗ представил свои новинки

Ульяновский автозавод объявил о планах запустить новые модели в свою линейку к 2025 году. Согласно информации, предоставленной пресс-службой УАЗа агентству "АВТОСТАТ", планируется начать производство дизельной версии УАЗ «Профи» и обновленного бензинового «Патриота» с новой механической коробкой передач. Также в планах компании - представить обновленную версию внедорожника «Патриот».

Согласно отчету за август 2024 года, Ульяновский автозавод реализовал почти 3 тысячи автомобилей на территории России. Из этого числа 45% приходится на семейство коммерческих автомобилей СГР, продано 1336 единиц. Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» нашел 763 покупателя. Легкий грузовик «Профи» был продан в количестве 455 штук. Продажи модели УАЗ «Пикап» составили 370 единиц, а внедорожника «Хантер» - 69 машин.