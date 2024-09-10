УАЗ представляет новые цвета для своих автомобилей

Ульяновский автозавод расширяет цветовую палитру автомобилей УАЗ. В сентябре модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» были представлены в зеленом цвете, а в ноябре они получат серебристый оттенок. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители УАЗа отметили, что ранее эти варианты автомобилей производились с использованием импортных компонентов, которые временно отсутствовали. Теперь производство возобновлено, но уже с использованием исключительно российских комплектующих.

В настоящее время автомобили УАЗ «Патриот» и «Пикап» доступны в белом, зеленом, коричневом, темно-сером и черном цветах. Модель УАЗ «Профи» окрашивается в белый, светло-серый и темно-серый оттенки, а УАЗ «Хантер» предлагается в белом, зеленом и черном цветах. Коммерческие автомобили СГР доступны в светло-сером и зеленом цветах, а версии «Экспедиция» традиционно окрашены в оранжевый.

По информации агентства «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод планирует расширить модельный ряд. В 2025 году запланирован запуск дизельной версии УАЗ «Профи» (включая «Полуторку» и версию 4x4), а также бензинового «Патриота» с новой механической коробкой передач. Также в планах представить обновленную версию внедорожника «Патриот».