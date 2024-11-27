Судьба "Буханки" в руках УАЗ: что ждет легендарный внедорожник

На Ульяновском автозаводе подтвердили, что УАЗ «Буханка» (СГР) и ее модификации обладают действующими Одобрениями типа транспортного средства (ОТТС) и соответствуют современным стандартам безопасности. Представители компании также заявили, что в скором времени автомобиль пройдет повторную сертификацию и получит обновленное ОТТС, над чем в настоящее время активно работают.

Как сообщили на УАЗе, недавно для «Буханки» были проведены значительные модернизации, включая установку двигателя «Евро-5» с увеличенным крутящим моментом, а также обновление штамповочного оборудования для производства кузовов. Эти изменения делают автомобиль более привлекательным для многих пользователей, что и определяет продление его жизненного цикла.

Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о запросе Национального автомобильного союза к Минпромторгу о переквалификации УАЗа «Буханка» в самоходное транспортное средство с приравниванием к тракторам, а также коммунальной, сельскохозяйственной и строительной технике. В союзе считают, что автомобиль не только не пригоден для использования на общественных дорогах в контексте текущего уровня автомобильного прогресса, но и представляет опасность.