УАЗ «Профи» может превратиться в кабриолет для туристов

В России нацелены на запуск массового производства кабриолетов-микроавтобусов на базе российского полноприводного автомобиля УАЗ «Профи». По информации портала «Автоновости дня», компания из Нижегородской области, специализирующаяся на изготовлении комплектующих и переделке микроавтобусов, в настоящее время оценивает спрос на рынке и целесообразность сборки таких автомобилей. Также рассматриваются варианты по запуску ограниченной серийной производств.

У проекта есть преимущество: имеется готовый образец подобного микроавтобуса, который уже длительное время используется в Крыму для перевозки туристов по бездорожью к отдаленным достопримечательностям. Автомобиль располагает девятью посадочными местами при четырехрядном размещении: девятое кресло для пассажира находится рядом с водителем.

В отличие от минивэна УАЗ «Профи», который также находится в ассортименте компании, туристическая модификация кабриолета предусматривает отсутствие крыши и усиленную раму с трубчатыми дугами. Учитывая опыт компании в разработке версий для перевозки малоподвижных пассажиров в специальных сиденьях-колясках, можно предположить, что салон подобного кабриолета может быть универсальным.