УАЗ остановил выпуск своих внедорожников на Кубе: причины решения

Производство автомобилей УАЗ на Кубе временно приостановлено из-за энергетического кризиса, который затронул большую часть предприятий страны. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.

Как заявили представители УАЗа, ограничение связано с жесткими перебоями в электроснабжении, что повлияло на работу заводов во всех секторах экономики острова. На предприятии выразили надежду на скорое разрешение ситуации и восстановление производства совместно с кубинскими партнерами.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов. По его словам, при нынешней нестабильности электроснабжения организовать серийную сборку автомобилей в полном объеме невозможно. Сейчас, по его мнению, реализация проекта возможна лишь в ограниченном формате, когда небольшие партии машин собираются из импортируемых комплектующих.

Напомним, крупноузловую сборку моделей УАЗ в Гаване начали осуществлять в апреле 2023 года. На кубинском предприятии на сегодняшний день выпускались внедорожники «Патриот» и «Пикап», специально доработанные с учетом местных климатических и дорожных условий. Первоначальный годовой план предусматривал выпуск до 500 автомобилей, однако была возможность нарастить производственные мощности до 1 500 машин ежегодно.

Отметим, что в третьем квартале текущего года Ульяновский автозавод планирует представить модернизированные версии внедорожников «Патриот» и «Пикап». Одним из основных обновлений станет 2,0-литровый дизельный двигатель, которого ранее не было в модельной линейке, в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач.

