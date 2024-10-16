Главная Новости Новинки УАЗ «Патриот» может быть оснащён дизельным двигателем
Новости

УАЗ «Патриот» может быть оснащён дизельным двигателем

В ближайшем будущем Ульяновский автомобильный завод готовится к важным изменениям: планируется оснащение УАЗ «Патриот» дизельным мотором. Об этом сообщили из пресс-службы предприятия, ссылаясь на информацию, опубликованную в «Российской газете».
РедакцияР
Редакция
16.10.2024, 14:11·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В ближайшем будущем Ульяновский автомобильный завод готовится к важным изменениям: планируется оснащение УАЗ «Патриот» дизельным мотором. Об этом сообщили из пресс-службы предприятия, ссылаясь на информацию, опубликованную в «Российской газете».

Предполагается, что в качестве двигателя для автомобиля будет использоваться агрегат от Sollers Argo, специально модернизированный для работы при низких температурах с системой подогрева картерных газов. Объем нового двигателя составит 2 литра, а его мощность достигнет 130 лошадиных сил. Этот мотор будет сопряжен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая начнет выпускаться на Заволжском моторном заводе с 2024 года.

Представители УАЗа также не исключают, что новая коробка передач окажется востребованной не только для дизельной версии, но и для бензиновых модификаций «Патриота». Эту информацию подтвердили в пресс-службе автопроизводителя. Помимо этого, возможно, что в будущем автомобиль будет доступен и с автоматической трансмиссией, однако на данный момент представители завода комментируют эту информацию весьма осторожно.

Кроме того, по данным источников, в 2025 году ожидается обновленная версия УАЗ «Патриот». Автомобиль получит не только обновленный дизайн, но и новый двигатель, что, безусловно, заинтересует поклонников марки.

Напомним, что в планах Ульяновского автозавода на 2025 год также внесено начало производства дизельной версии автомобиля УАЗ «Профи», что добавит ассортименту завода новые возможности и варианты выбора для потенциальных покупателей.

Источник

Новинки (334)Внедорожники (54)Suv (65)УАЗ (49)Уаз patriot (2)Дизель (2)Дизельные автомобили (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация