УАЗ «Патриот» может быть оснащён дизельным двигателем

В ближайшем будущем Ульяновский автомобильный завод готовится к важным изменениям: планируется оснащение УАЗ «Патриот» дизельным мотором. Об этом сообщили из пресс-службы предприятия, ссылаясь на информацию, опубликованную в «Российской газете».

Предполагается, что в качестве двигателя для автомобиля будет использоваться агрегат от Sollers Argo, специально модернизированный для работы при низких температурах с системой подогрева картерных газов. Объем нового двигателя составит 2 литра, а его мощность достигнет 130 лошадиных сил. Этот мотор будет сопряжен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая начнет выпускаться на Заволжском моторном заводе с 2024 года.

Представители УАЗа также не исключают, что новая коробка передач окажется востребованной не только для дизельной версии, но и для бензиновых модификаций «Патриота». Эту информацию подтвердили в пресс-службе автопроизводителя. Помимо этого, возможно, что в будущем автомобиль будет доступен и с автоматической трансмиссией, однако на данный момент представители завода комментируют эту информацию весьма осторожно.

Кроме того, по данным источников, в 2025 году ожидается обновленная версия УАЗ «Патриот». Автомобиль получит не только обновленный дизайн, но и новый двигатель, что, безусловно, заинтересует поклонников марки.

Напомним, что в планах Ульяновского автозавода на 2025 год также внесено начало производства дизельной версии автомобиля УАЗ «Профи», что добавит ассортименту завода новые возможности и варианты выбора для потенциальных покупателей.