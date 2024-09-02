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УАЗ представил обновленный внедорожник: что изменилось?

Ульяновский автозавод принимает заказы на внедорожник УАЗ «Хантер» с обновленным двигателем, отвечающим экологическому стандарту «Евро-5». Названа лишь примерная дата поступления автомобилей к дилерам — это не раньше ноября текущего года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2024, 16:03·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Ульяновский автозавод принимает заказы на внедорожник УАЗ «Хантер» с обновленным двигателем, отвечающим экологическому стандарту «Евро-5». Названа лишь примерная дата поступления автомобилей к дилерам — это не раньше ноября текущего года.

По данным портала Autonews, ранее внедорожник «Хантер» был временно недоступен для заказа на октябрь из-за перераспределения производственных мощностей и возвращения на него 112-сильного двигателя ЗМЗ-40911 стандарта «Евро-5».

На данный момент у дилеров представлен старейший внедорожник УАЗ в двух версиях с двигателем «Евро-2»: Base Fleer, стоимостью 1 510 000 рублей, и «Экспедиция» за 1 820 000 рублей, которая вновь появилась в продаже в марте этого года. Обе версии оснащены 112-сильным бензиновым двигателем «ЗМЗ-40911», коробкой передач BAIC и полным приводом с функцией блокировки дифференциала.

Издание «Дром» сообщило, что УАЗ «Хантер» получит обновления и специальные версии. Эту информацию прокомментировала пресс-служба Ульяновского автозавода, расставляя точки над слухами о возможном прекращении производства модели.

В конце августа Ульяновский автозавод вернул двигатель стандарта «Евро-5» в автомобили коммерческого семейства СГР, также известного как «Буханка». Автомобили с современным двигателем оценили на 20 000 рублей выше, чем те, у которых двигатель соответствует устаревшему стандарту «Евро-2».

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УАЗ (34)

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