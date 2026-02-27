Как УАЗ намерен улучшить качество своих «легендарных внедорожников»: суть изменений

На Ульяновском автозаводе состоялся запуск пяти новых прессов, предназначенных для штамповки кузовных деталей автомобилей брендов УАЗ и Sollers. Современное оборудование работает в тандеме с шестью промышленными роботами, а персонал обеспечивает регулирование работы автоматизированной линии. Подробности работы корпоративного комплекса озвучил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

Согласно предоставленным данным, производственная линия включает четыре пресса с усилиями от 1 200 до 2 000 тонн-сил, а также дополнительный отдельно стоящий пресс. Среди изготавливаемых деталей – крылья, боковины, капоты, крыши, панели дверей и полы. Ключевая особенность нового цеха – высокий уровень автоматизации. Как сообщил Айрат Гибатдинов, роботы полностью отвечают за производственный цикл, а специалисты завода контролируют работу системы управления.

Руководство предприятия уделяет особое внимание политике импортозамещения. Сенатор подчеркнул, что если раньше значительная часть комплектующих закупалась в Китае, то теперь значительное количество деталей выпускается непосредственно на ульяновской площадке, что стало важным шагом к технологической независимости.

По словам Айрата Гибатдинова, совершенствование производственных процессов выглядит как значительное достижение в сфере технического и производственного суверенитета. Организация собственного производства помогает свести к минимуму перебои с поставками компонентов и смягчить влияние внешних рыночных факторов.

Известно, что производственная мощность новой линии позволяет выпускать до 20 000 кузовных комплектов ежегодно. Общий объем инвестиций в проект превысил 1,1 млрд рублей, из которых 0,8 млрд рублей – заемные средства, привлеченные от Фонда развития промышленности.

В рамках своего визита Айрат Гибатдинов также ознакомился с продвижением ряда модернизационных проектов на площадке УАЗ. Среди ключевых направлений – организация выпуска критически важных систем безопасности, в том числе рулевых колес, ремней и подушек безопасности, электронных блоков управления и реализация крупномасштабного проекта по созданию новой прессовой линии для группы «Соллерс».

Сенатор обозначил планы по запуску в 2026–2027 годах производства нового внедорожника Sollers S9. Данный проект рассматривается как стратегический шаг для расширения линейки продукции и повышения конкурентоспособности отечественного автопрома.

Айрат Гибатдинов отметил динамику наращивания производственного потенциала Ульяновского автозавода. Согласно прогнозам, к 2026 году предприятие сможет выпускать до 50 тыс. автомобилей, включая модели УАЗ, а также пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, грузовики малого и среднего тоннажа.

Ранее сообщалось о модернизации окрасочного производства УАЗа, где внедрение новых роботов позволило автоматизировать процесс нанесения мастики на днище кузовов автомобилей УАЗ и Sollers. Внедрение автоматизированных технологий должно способствовать улучшению равномерности покрытия, повышению качества и звукоизолирующих свойств кузовных элементов.

Дополнительно, в феврале на базе Службы Главного инженера предприятия начал свою работу учебно-инжиниринговый центр автоматизации промышленного оборудования. Специалисты центра занимаются проектированием и внедрением новых технологических решений, а также анализом и моделированием производственных процессов с целью их совершенствования до запуска в массовое производство.

Автор материала: Иван Бахарев