УАЗ запустил один из самых масштабных проектов последних десятилетий: подробности

Ульяновский автозавод запускает новую прессовую линию для кузовных деталей Sollers и УАЗ, инвестиции составили 1,1 млрд рублей, создается 80 рабочих мест.
Виктор Кузнецов
07.10.2025, 21:03·2 мин
Фото: Автоновости Дня

На Ульяновском автозаводе в активной стадии находится реализация крупного инфраструктурного проекта — установка новой высокоточной прессовой линии для штамповки кузовных элементов автомобилей Sollers и УАЗ. Представители предприятия отмечают, что это один из наиболее масштабных проектов завода за последние десятилетия.

Монтаж оборудования начался еще в январе. В настоящее время завершены работы по обновлению производственных помещений, а сам процесс установки прессовой линии близится к завершению. Благодаря внедрению современных технологий автоматизации, новая линия сможет выпускать до 20 000 комплектов кузовных деталей ежегодно, требуя при этом минимального числа обслуживающего персонала — только одного оператора.

Пресс-служба автозавода ранее сообщала, что общий объем инвестиций в оснащение новой линии составляет 1,1 миллиарда рублей. Из них 0,8 миллиарда рублей предоставит в виде займа Фонд развития промышленности (ФРП).

Кроме того, на Ульяновском автозаводе ведется подготовка к пуску нового производства комплектующих для систем безопасности автомобилей: речь идет о подушках, ремнях безопасности, электронных модулях управления и рулевых колесах. Эта продукция будет применяться как на собственных производственных линиях предприятия, так и поставляться сторонним отечественным автопроизводителям. Ожидается, что запуск нового направления обеспечит более 80 рабочих мест.

Стоит напомнить, что в конце сентября на Ульяновском автозаводе возобновился процесс сборки внедорожников УАЗ «Хантер». Ранее производство этих моделей было приостановлено в апреле из-за переноса сборочных операций на другой участок предприятия.

До этого сообщалось о сборке предсерийных экземпляров бензиновых «Патриотов» и «Пикапов», оснащённых новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Следующим этапом для этих обновлённых автомобилей станут процедуры сертификационных испытаний, необходимых для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

