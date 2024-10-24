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УАЗ улучшил оборудование для изготовления «Буханки»

На Ульяновском автомобильном заводе провели обновление штамповочного оборудования для изготовления кузовных деталей знаменитой "Буханки", сообщает портал Quto.
РедакцияР
Редакция
24.10.2024, 11:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На Ульяновском автомобильном заводе провели обновление штамповочного оборудования для изготовления кузовных деталей знаменитой "Буханки", сообщает портал Quto. Последние время покупатели жаловались на некачественные кузова своих машин, выявляя зазоры, сквозные щели и другие дефекты. Производитель принял меры по улучшению.

Специалисты завода подчеркнули, что модернизация оборудования позволит штампам получить новый ресурс, обеспечивая точное соединение выпускаемых кузовных компонентов. При обновлении оснастки были заменены или отремонтированы рабочие узлы оборудования: около 90% деталей подверглись изменениям.

По данным агентства "АВТОСТАТ", ранее Ульяновский автомобильный завод улучшил технические характеристики двигателя, устанавливаемого на автомобили линейки СГР. Мощность двигателя осталась на уровне 112,2 лошадиных сил, но крутящий момент удалось увеличить с 198 до 213 Нм при 2700 оборотах в минуту. Новый агрегат соответствует экологическому стандарту "Евро-5" и совместим с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Источник

Производство (56)УАЗ (53)Легкие коммерческие автомобили (41)

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