УАЗ готовит для россиян три важных новых модели. Какие детали о них уже известны?

Ульяновский автозавод, проведя модернизацию моделей «Профи» и «Хантер», готовится представить еще несколько инноваций под брендом УАЗ. Как сообщили в информационном агентстве «Автостат» из офиса компании, первые новинки появятся уже в 2025 году.

Планы предприятия включают выпуск дизельной версии УАЗ «Профи» (как с передним, так и с полным приводом), а также бензинового внедорожника «Патриот» с улучшенной механической коробкой передач. Позже ожидается выход обновленной модификации «Патриота», анонсированный еще в августе 2023 года.

Фото: Автоновости Дня

После обновления «Патриот» претерпит изменения как внешне, так и внутренне: к новой шестиступенчатой трансмиссии добавится 2,0-литровый дизельный мотор, который уже выпускается на моторном заводе Sollers в Татарстане. Прототипы этих машин уже собраны и успешно проходят испытания.

В последний раз дизайн «Патриота» менялся в 2016 году. Восьмилетний обновленный УАЗ получил обновленную решетку радиатора, переднюю панель, рычаг коробки передач и регулируемую рулевую колонку.

Фото: Автоновости Дня

Тем временем, на фоне этих новостей, УАЗ представил обновленную коммерческую версию «Профи». С сентября все грузовики этого семейства будут снабжаться новыми передними фарами, оснащенными светодиодными дневными огнями. Теперь в каждой фаре установлено по девять LED-элементов, рассчитанных на весь срок службы транспортного средства.

Кроме того, уже в начале сентября Ульяновский автозавод приступил к приему заказов на внедорожник УАЗ «Хантер» с модернизированным двигателем, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5». Цены на эти автомобили пока не объявлены, однако известно, что автомобили поставят дилерам не ранее ноября нынешнего года.