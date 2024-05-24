В Ульяновске создали специальный вариант "Буханки" для армии

Специалисты Ульяновского автозавода представили специальную версию автомобиля «Быханка» с салоном-трансформером, созданную специально для подразделений в зоне Северо-восточного направления. В этом автомобиле предусмотрены кронштейны и ремни для перевозки четырех раненых бойцов на носилках или военнослужащих с вооружением, а также возможность перевозки до 800 килограммов груза.

Ульяновский автозавод несколько времени назад представил заводское бронирование для своего внедорожника «Патриот». В результате увеличения веса автомобиля, было принято решение усилить подвеску. Для этого были использованы четырехлистовые рессоры, дополнительные пружины и заменены амортизаторы.

Кроме того, на базе внедорожника «УАЗ Патриот» был создан автодом, который оборудован практически всем необходимым. Эти новинки демонстрируют стремление Ульяновского автозавода следовать требованиям современности и эффективно удовлетворять потребности вооруженных сил.