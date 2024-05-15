Проблемы у Tesla с парковками: электрокары "оккупировали" места стоянки и аэропорты

Компания Tesla столкнулась с серьезной проблемой в хранении своих электромобилей. Согласно информации портала Jalopnik, электрокары буквально "оккупировали" парковки и аэропорты.

По оценкам экспертов, только в первом квартале 2024 года Tesla произвела на 46 тыс. электромобилей больше, чем смогла быстро реализовать. Это привело к нехватке места для хранения уже готовых к автопродажам машин.

Заводские стоянки и терминалы были заполнены на максимум, поэтому в компании решили временно хранить автомобили даже прямо на улицах. Например, на сей раз они арендовали участок на парковке крупного ТЦ Chesterfield Mall, что находится в пригороде Сент-Луиса (США).

Проблемы с избыточным производством электромобилей также коснулись европейских филиалов Tesla. Местные жители небольшого города Нойхарденберг в Германии жалуются на постоянное движение грузовиков, перевозящих новые электрокары Tesla на стоянку местного аэропорта.

Несмотря на данную сложившуюся ситуацию, в Tesla планируют не снижать объемы выпуска электрокаров.

Одновременно с этим Илон Маск отметил завод Tesla в Китае как лучшее предприятие компании. Эту информацию подробно рассказывали в новостях о автомобильной отрасли.