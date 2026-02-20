В России появится новый мощный внедорожник с полным приводом — «у Tank 300 будет конкурент»

Компания BAIC, чьи автомобили для российского рынка производятся на калининградском заводе «Автотор», готовится расширить свою линейку новым компактным внедорожником BJ41. Об этом сообщает «Российская газета». На зарубежных рынках, в частности в ОАЭ, этот автомобиль известен под названием BJ40 Pro.

На китайском рынке модель BAIC BJ41 появилась в продаже в 2023 году. Она представляет собой следующее поколение внедорожника BJ40, визуально напоминающего Jeep Wrangler. В России эта модель уже выпускается на «Автоторе» и предлагается исключительно в дизельной комплектации Exclusive по цене 3 400 000 рублей. Соответственно, новая версия, вероятно, будет стоить не дешевле.



Фото: Автоновости Дня

Новый внедорожник построен на рамном шасси и оснащён независимой передней подвеской, а также неразрезным задним мостом. BJ41 заметно превышает по габаритам предшествующую модель: длина составляет 4790 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1929 мм, а колесная база равна 2760 мм. Схожими размерами может похвастаться и Tank 300, который способен составить новинке серьёзную конкуренцию. Дорожный просвет у BAIC BJ41 заявлен на уровне 220 мм.

Пока не сообщается, какие силовые установки будут доступны для BAIC BJ41 на российском рынке. В Китае внедорожник предлагается с двумя вариантами двигателей: бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 380 Нм, а также 2,0-литровым турбодизелем, аналогичным устанавливаемому на BJ60, мощностью 162 л. с. и таким же моментом 380 Нм. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода.



Фото: Автоновости Дня

Недавно стало известно о корректировке стратегии присутствия BAIC в России. Согласно инсайдерской информации, компания планирует постепенно сворачивать выпуск переднеприводных кроссоверов Х-серии на «Автоторе», сделав акцент на внедорожниках BJ-серии. В дополнение к BJ41, в 2026 году ожидается появление моделей BJ30 и гибридного BJ60.

Кроме того, концерн BAIC недавно получил официальное разрешение использовать автомобили с автоматизированным управлением на дорогах общего пользования. В декабре Министерство промышленности и информационных технологий КНР одобрило выход на рынок модели ARCFOX Alpha S, оснащённой системой автономного вождения третьего уровня (L3).

Автор: Иван Бахарев