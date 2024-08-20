Серхио Перес временно обменяет гоночного инженера

Новости о гоночном инженере Хью Берде не оставляют равнодушными поклонников. Согласно информации, с 2021 года он работал в команде Переса. Однако, по данным Fox Sports Mexico, Берд решил взять отпуск по уходу за ребенком и пропустит четыре предстоящих Гран При.

В то время как Хью Берд отдыхает, его обязанности на трассе возьмет на себя Ричард Вуд. Он будет работать в качестве гоночного инженера у Переса на Гран При в Зандвоорте, Монце, Баку и Сингапуре. Ранее Вуд уже сотрудничал с мексиканским пилотом в инженерной команде.