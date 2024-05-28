Семь автодромов останутся без контрактов к 2025 году

В мире Формулы 1 наступили изменения: календарь на 2025 год анонсирован с участием всех текущих трасс, но некоторые из них могут пропасть в последующем.

Семь трасс, включая Монцу, Монако, Мехико, Шанхай, Имолу, Спа и Зандфорт, имеют контракты до конца следующего года. Некоторые промоутеры, вдохновленные нидерландским примером, готовы проводить Гран При чередуясь с другими трассами.

Интересная ситуация сложилась с трассой в пригороде Барселоны: контракт действует до 2026 года, но уже объявлено, что в 2026-м Гран При Испании пройдёт на новой трассе в Мадриде.

Таблица ниже содержит информацию о трассах, контрактных сроках и суммах ежегодных выплат промоутеров Liberty Media.

Организацией Гран При Лас-Вегаса и Майами занимается Liberty Media, поэтому промоутерские взносы отсутствуют - компания сама заинтересована в развитии данных событий.

СтранаТрассаВыплатыСрок контракта МонакоМонако$15 млн.2025 ИталияМонца$22 млн.2025 МексикаМехико$25 млн.2025 КитайШанхай$50 млн.2025 ИталияИмола$28 млн.2025 БельгияСпа$22 млн.2025 НидерландыЗандфорт$32 млн.2025 СШАОстин$25 млн.2026 ИспанияБарселоне$25 млн.2026 АзербайджанБаку$55 млн.2026 СингапурМарина-Бэй$35 млн.2028 ЯпонияСузука$25 млн.2029 БразилияИнтерлагос$25 млн.2030 Саудовская АравияДжидда$55 млн.2030 АвстрияШпильберг$25 млн.2030 Абу-ДабиЯс-Марина$50 млн.2030 СШАМайами-$2031 КанадаМонреаль$30 млн.2031 КатарЛосаил$55 млн.2032 ВенгрияХунгароринг$40 млн.2032 СШАЛас-Вегас-$2032 ВеликобританияСильверстоун$25 млн.2034 ИспанияМадрид$52 млн.2035 БахрейнСахир$45 млн.2036 АвстралияАльберт-парк$35 млн.2037